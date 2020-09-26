全民造星III丨上屆冠軍Phoebus等半年簽約ViuTV 亞軍MC開工作室爭取自主權

ViuTV《全民造星》掀起全城熱話，首季成功打造兩隊男團MIRROR和ERROR，出新歌、拍劇、拍廣告等密密接，相信賺了金錢又賺了人氣，不過《造星II》在去年年底選出冠軍吳啟洋（Phoebus）、亞軍張天賦（MC）和季軍李祉均（Oscar），就沒有這麼幸運，相隔大半年後，ViuTV才與Phoebus動筆簽約，另外還簽了歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco），三人合作新節目，將於10月中播出。至於MC和Oscar的去向，ViuTV就沒有透露。

《蘋果》日前聯絡MC，他透過短訊回覆決定不簽ViuTV，並指現時已自組工作室，他說：「我唔簽係因為自由度，我希望喺唔同範疇有唔同嘅突破，我都擔心如果簽咗公司之後，好多嘢都唔做得，又或者同我想去嘅方向有唔同，所以我希望keep住自由身，有自主權。」MC又指因為ViuTV已簽了很多藝人，擔心資源分配問題而延誤星途：「所以我就有咗自組工作室嘅諗法。」由於疫情關係，很多事情都未能如期進行，他只好增值自己，「《造星II》完咗之後，我真係肥咗好多，都要開始運動、控制飲食，利用呢段時間計劃未來嘅嘢，希望可以開Live Show。」

Oscar亦有接受《蘋果》訪問，他在電話中表示仍未有最終決定：「我同ViuTV暫時未有正式嘅合約關係，其實參加《全民造星II》有個協議，節目後都要同ViuTV有一個關係，但期限到幾時，我都要睇番，不過ViuTV好好，佢哋冇局限我。」《全民造星II》完結後，Oscar與ViuTV前後數次洽談合約，可惜至今仍未達成共識，雖然如此，他與ViuTV依然保持良好關係，問到那方面未達成共識，他只說：「我想多啲舞台上嘅演出。」問到現時有沒有經濟壓力？他表示：「好彩還好，我仲有其他工作，教跳舞、做KOL，同埋少出街都用少咗好多錢。」會否效法MC自組工作室？Oscar坦言當然想，但奈何沒有能力，他說：「我冇咁多人脈，又驚自己唔夠創意，錢方面亦都好重要。」一直期望自己成為舞台上表現者的他，直言最想簽唱片公司，出歌登台表演。

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