金鐘獎不斷更新丨琇琴奪你劇集女配角獎表現激動 太保失落男配角獎

台灣第55屆金鐘獎今晚在台北國父紀念館舉行，最受注目的是憑《想見你》爭獎的許光漢及柯佳嬿，以及男主角大熱張孝全。另外，大會將安排悼念環節給日前在家中猝死的男星黃鴻升（小鬼）。

7:20pm 大會最先頒發迷你劇集（電視電影）男、女配角獎，香港演員太保憑《殘值》爭男配角，可惜失落獎項，落在《盲人阿清》的游安順手上。女配角方面由琇琴憑《俗女養成記》奪得，她表現十分激動，她一上台已淚如下，拿出「貓紙致謝辭，她感謝完同劇的演員和家人，最後她將獎獻給亡父及到場支持的母親。

7:50pm 戲劇節目新進演員獎由《誰是被害者》的李沐奪得，她在台上感謝同劇的張孝全等人，並指自己一直好期待可以輪到自己上台攞獎。另外，迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎由《住戶公約第一條》的白小櫻奪得。

8:04pm 楊謹華與天心一起擔任迷你劇集（電視電影）男、女主角的頒獎嘉賓，楊謹華暗示已經習慣了有份提名無份攞獎，但無論如何都訂好位去食慶功宴，慰勞工作人員，反而天心就顯得較「進取」，表示獎座不嫌多，預好一排位去放獎座。最後由游安順憑《新創電影短片 大吉》再奪獎，他十分激動，上台時險仆低，幸楊謹華及時扶着他，他致謝辭時，眼淚鼻涕一齊流，失獎的張孝全一直有鼓掌。迷你劇集（電視電影）女主角獎就由吳奕蓉憑《大桔大利 闔家平安》奪得。

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