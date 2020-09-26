陳偉成疑遭同行妒忌整蠱 無損心情繼續家庭樂

周秀娜的38歲髮型師舊愛陳偉成（Avis）去年與兼職模特兒黃樂樂（前名黃藹樂）結婚，今年3月還生了囝囝，Avis努力賺奶粉錢養家，疫巿又開髮型屋和健身室。不過昨晚他在IG自爆惹了是非，提到近日被人網上貼出勾搭人妻的情慾對話，Avis馬上作出澄清。《蘋果》也收到讀者S先生的報料指Avis的旺角健身中心被淋紅油，同事力數Avis用電話短訊相約其未婚妻打「友誼波」。

Avis昨晚獲太太黃樂樂力撐，夫妻同心作出否認。Avis昨晚先後在IG story貼出在家煮泰菜，陪老婆撐枱腳兼湊仔相片，心情似乎未有受事件影響。不過由於淋紅油和貼大字報事件會影響健身中心運作，Avis已報警處理，他今日凌晨再在社交網發聲明：「對於這次破壞事宜已經報警處理，務求把整件事查得水落石出，還我清白，期望早日能把匪徒繩之於法。這件事為Wow Fitness的客戶，同事，和合夥人帶來不便，本人在此向各位致歉。」

經過一晚沉澱，Avis一再強調事件被人大整蠱，問到是否心中有數？他懷疑因疫巿擴充生意招同行妒忌，Avis不介意跟針對他的人對質，他今日接受《蘋果》訪問時說：「全件事完全係虛構，所有嘢都冇發生過， 唔知對方乜嘢居心作一個故仔出嚟，再用電腦Photoshop整一張假相同假對話截圖，電話號碼和對話個接駁位放大有三條痕，應該係拼圖。如果真係有L小姐和S先生，我完全唔介意當面出嚟對質，直接畀手頭仲有嘅證據傳媒一齊睇，唔好再誣蔑我，又嚟我健身中心淋紅油滋擾。當日健身中心發生呢件事，嗰朝9點發現被淋紅油，我哋已經立即報警處理，中午1點已經清理好，恢復原狀，其間冇人影到相，傳出嚟嘅人可能自己做咗同影埋。而家成件事已經交咗畀警方同律師處理，希望事件到此為止。」

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