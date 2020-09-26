53歲陳錦鴻大陸開工慘見暴瘦 太太杜雯惠︰健康冇問題

53歲的陳錦鴻，去年與鄧萃雯合作拍ViuTV劇集《婚內情》後，鮮有再露面。今日大陸有網民分享了一段片，片中的陳錦鴻明顯比之前消瘦，眼角浮現皺紋，而且頭髮有點稀疏，令網民擔心留言問︰「怎麼成這樣了，生病了嗎？」

片中的陳錦鴻精神不錯，與一位女士並肩而站，估計是該名女士邀請他拍片。陳錦鴻用半鹹半淡的普通話對鏡頭自我介紹，還做出恭賀的手勢，祝對方身體健康，越大越美麗。不過片段在大陸網上流傳後，不少網民留言指陳錦鴻瘦了很多，而且關心他的健康狀況。

《蘋果》聯絡了陳錦鴻太太杜雯惠，她指陳錦鴻仍身在大陸，問到陳錦鴻是否瘦了，她表示︰「錦鴻可能係瘦咗，但絕對唔係健康有問題。」對於片段中的陳錦鴻，看上去難免令人擔心，杜雯惠表示︰「我睇咗段片，係佢本人，但段片好似執過，又或者係角度問題，所以只能講句真人應該唔係咁瘦，佢健康亦冇問題，多謝大家關心。佢而家唔喺香港，唔知係咪瞓咗，我暫時都未搵到佢。」

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