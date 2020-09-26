J-hope索爆家姐開YouTube頻道極速破百萬訂閱 遭網民抨擊：靠細佬名氣獲利

紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）的26歲成員J-hope，其年長4歲的胞姊鄭智宇上月底開設了YouTube頻道「MEJIWOO」，只上載了兩段影片，不到1個月已吸引了逾百萬訂閱，十分犀利。

由於鄭智宇身為J-hope的親姐姐，加上樣子甜美兼擁魔鬼身材，其IG賬戶本身亦有多達522.4萬的關注人數，非常厲害。不過有好成績卻容易招來其他人的嫉妒，當中有疑似fans就留言指摘她因為是J-hope知名度帶挈的關係才能夠有這麼多訂閱人數，指她不是靠自己的實力，質疑她借J-hope的名氣獲利。對於網民的批評，鄭智宇亦有通過IG即時動態進行反擊：「我學會了適當地無視對我指手劃腳的話，想要幸福的話，在擔心別人對我有甚麼看法的時候，就做我想做的事情吧。」鄭智宇強調自己已經營服飾網站4年了，經營亦並非十分順利：「苦惱和工作一樣多，從未謀取暴利，也不是甚麼大公司，是肩上擔子很重的代表啊。」

而不少網民都力挺鄭智宇，指部份fans對偶像的家人也這麼火熱，又指部份的質問都十分無禮。

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