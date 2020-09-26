裕美首置800萬新盤榮升業主 揶揄男友林作︰佢只有能力買車

林作和裕美自公開戀情後，即使林媽媽反對，甚至當裕美透明，仍無阻兩人發展，且越愛越高調。今日林作在社交網透露，裕美今日上車成功，首次置業成為業主，而他同日亦買到心頭好古董車。林作指裕美是靠自己賺錢畀首期，並非別人心目中那種被人包養的靚女，相反當上業主的裕美，反而揶揄男友︰「佢只有能力買車。」

今日林作在社交網恭喜女友裕美榮升業主︰「憑過去6個月個人之努力所得成績，實在令人刮目相看。」他更指香港有不少靚女，但只懂依附有米的成功男士，「但佢，完全靠自己，話畀人知，靚女唔等於係被包養嘅X。」表明幾十萬首期，由裕美自己支付。

裕美今晚接受《蘋果》電話訪問，她表示今早8點起身去辦手續，購入將軍澳康城站新盤一個400多呎兩房單位，樓價約800萬，榮升業主的裕美說︰「我向來都冇抽獎運，今次700幾人入票，名額只有50幾個，太突然冇諗到自己會抽到。」在電話旁邊的林作卻加把嘴說︰「佢買層樓養佢兩隻狗。」

談到首期，裕美表示儲了半年，問她男友可有幫手？她揶揄林作的說︰「佢啲樓寫佢個名都係佢阿媽幫，佢只有能力買車，佢冇幫我。會考零分嘅，賺錢仲多過牛津畢業。」在旁的林作更謂︰「佢近排喺網上開購物網，賺錢仲多過我，佢係做生意嘅材料。」裕美補充說︰「女人要靠自己，經歷過婚姻之後，自己賺錢使起嚟爽好多。」

此外，日前林媽媽在傳媒面前，再次表明不接受裕美，望兒子找個門當戶對，或者跟前度麥明詩翻撻。對於林媽媽的言論，裕美坦言無奈︰「唔開心一定有，其實我同佢都冇相處過，有次見面同佢打招呼，都無視我，見到我媽咪都係咁，我好無奈。」問到林作如何化解媽媽和女友的芥蒂，他說︰「言行過激，真係要諗吓對策。」

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