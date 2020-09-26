囡囡萬歲丨Jessica C.俾阿女箍頸 吳彥祖晒產房抱B相回味

Jessica C.與安志杰結婚後，二人育有一仔一女，女兒Tessa轉眼間已4歲，他們一家十分溫馨，經常四人同行，遊山玩水親子樂。9月25日是National Daughters Day，Jessica C.今日在IG上載片段，她孭着Tessa，Tessa笑得十分開懷，不過Jessica C.反過來取笑問「究竟想擁抱我還是想箍死我？」其實她的樣子則是一臉享受、顯得幸褔快樂。

早前急性盲腸炎再度要入院治療的吳彥祖，私生活向來低調，2013年太太Lisa S.為她誕下女兒吳斐然（Raben），但吳彥祖甚少貼女兒照片公開樣子，早前女兒7歲生日時，他罕有晒全家福，今日他亦趁着National Daughters Day再貼女兒照片，但不是近照，反而是2013年女兒剛出世，他於產房內抱着BB的相，他表示因為女兒出世，有了她自己的人生改變了，他寫着「愛女兒勝過一切」。

另外，李蘊結婚後淡出娛樂圈，專心做少奶，現時育有一仔一女，女兒羅紫晞已4歲大，女兒長高了，轉眼間已高到李蘊腰部，今日李蘊在IG貼了兩母女的合照，女兒羅紫晞束起長辮，與李蘊同樣穿上黑白色格仔長裙，李蘊則笑言女兒像妹妹，hashtag寫着「我同我細妹」。李蘊保養得很好，臉上沒太大歲月痕跡。

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