節目爆新證據 | 《養虎為患》Carole Baskin前夫失蹤案有眉目 尋屍犬聞到殘骸味

早前大受歡迎的Netflix紀錄片《養虎為患》(Tiger King)雖然已經播完,但騷中的女主角、大型貓科動物保護主義者Carole Baskin一直被指謀殺親夫Don Lewis,以奪取其豐厚身家。昨日有報道指有尋屍犬在Don位於湖邊的屋子附近聞到有人類殘骸味道,真相可能隨時被揭盅。

Carole Baskin拍完《養虎為患》後繼續爆紅,不但在名人短片網站Cameo拍短片賺錢,最近又參與跳舞節目《Dancing with the Stars》。Carole的前夫Don Lewis於1997年報稱失蹤,到2002年被宣佈法定死亡,其遺產全歸Carole所有。雖然Carole一直否認與Don的失蹤有關,但Don與前妻所生的女兒多年來仍然對Carole窮追不捨,案件至今仍然在調查中。查案特備節目《Tigers, Lies And Cover Ups》將於美國當地周一播出,節目將會大爆Don失蹤案的新證據,私家偵探Jim Rathmann攜同尋屍犬到Don生前擁有,位於佛羅里達州湖邊的屋子附近進行調查,尋屍犬聞到人類殘骸的味道。Jim向英國《太陽報》表示:「尋屍犬能夠聞到水底20呎深的人類殘骸,她們在這個地方聞到味道,我們感到非常緊張。不過,已經過了23年,所有東西都被泥土淹沒,能見度是0,而且湖裏有鱷魚。我們不是在這裏尋找屍體,假設Don已被碎肉機攪碎,我們會找軟骨、衣服或者牙齒,最好是找到牙齒或骨頭,之後可以抽取DNA化驗。」

