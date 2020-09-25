太陽娛樂集團老闆周焯華（洗米華）一直周旋在名模Mandy Lieu與老婆「洗米嫂」陳慧玲之間，不過自前年初Mandy被拍到與周焯華遊馬爾代夫後，就再沒露面，去年更有傳兩人已分手，Mandy收3億元掟煲費。Mandy在2014年搭上洗米華後淡出娛樂圈，與三子女已定居英國五年，近日她竟為當地雜誌寫生活專欄，介紹可持續飲食文化，似乎「最強第三者」想轉型做才女。

現年35歲的Mandy Lieu於六年前當周焯華玩百家樂時的人肉坐墊，被揭戀情，自此Mandy淡出娛圈，更為洗米華誕下兩女一子，三年抱三。2015年，洗米華更高調跟Mandy世紀拖手，令正印洗米嫂陳慧玲心碎嗌離婚，經歷一輪「奪米戰」，洗米華始終在正印身邊。去年有傳Mandy收3億港元分手費，便長駐英國，行事變得低調，自前年初被爆與周焯華帶子女同遊馬爾代夫後，就只有消息流出，再沒有露面。上月有傳洗米華翻撻Mandy，在泰國秘密築愛巢，可是不久後洗米華便現身家庭聚會，與洗米嫂笑晒合體慶祝「洗米仔」周柏豪生日，傳言不攻自破。

移居決定正確

定居英國五年的Mandy不用工作多年，日前卻久休復出，但並非做幕前，而是想做才女，成為當地雜誌《Sublime》的專欄作家，主力介紹當地的可持續飲食文化，亦講及自己的家庭生活。該雜誌於2004年英國創立，聲稱是全球第一本以「可持續生活文化」為主題的雜誌，風格高尚，Sublime中文意思就可譯為「崇高」。

Mandy在專欄刊出四張近照，35歲的她打扮比之前成熟，還顯得有點老態。Mandy在文中講到現時家庭狀況，並提到她與小朋友的互動。Mandy用英文寫道：「作為一生對健康飲食充滿熱情的人，五年前移居英國撫養孩子時，已探索為小朋友提供新鮮及時令的食品。」她又指：「當我問小朋友今年聖誕節想要甚麼禮物時，便知道我來英國的決定正確。其中一個小朋友即時跟我說，想要一隻牛及一隻雞，還把牠們命名為Poppy同Rosie。我要教我的小朋友關於營養食品知識，亦要教他們歷史及文化，鼓勵他們體驗世界上最好的事物。」

想開農業企業

Mandy更透露將來的願望：「我希望經營一間農業企業，可以為周邊地區提供教育，對社會同環境方面也有好處。我夢想有一個地方，可以靠近我們所吃的食物，並能反映傳統飲食和農業的價值。我希望和孩子分享自己小時候的美好回憶：從花園收集雞蛋，從樹上採摘水果。」

2003年，Mandy在17歲時就輟學到香港做模特兒，隨即被周星馳睇中拍啤酒廣告，之後拍過電影《盜馬記》及《破風》等，但全是花瓶角色。早前有指洗米華已私下把英國名下五間公司轉贈給Mandy，業務分別涉及時裝、設計、美髮及其他美容服務，還有食品及煙草零售行業。洗米華之前也曾大手送贈價值逾9,000萬元的豪宅予Mandy，及後她出售套現，估計現有幾億身家。