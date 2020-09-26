四叔外孫女丨李敬儀打骰日式生活雜貨店開張 徐子淇低調IG打卡撐場

「四叔」李兆基去年5月退任恒基地產主席，由兩名兒子分別大仔李家傑、徐子淇老公李家誠接捧李氏王國，而四叔的第三代成員亦陸續接手家族事業，如四叔大女李佩雯的兩名女兒、即四叔外孫女李敬恩（Kristine）及李敬儀（Vickie）亦在集團擔任要職。Kristine擔任恒地租務部高級副總經理，而Vickie就在恒地任職零售及酒店業務高級副總經理。

Vickie全權打骰的新項目就是在尖沙嘴成立全新日式精品生活雜貨店「谷辰GUU SAN」上星期已開始試業，今日就正式舉行開幕儀式，她的富二代好友紛前來撐場，當中包括林建岳與謝玲玲所生的一對龍鳳胎仔女林心兒及李孝能、阿Sa「未來姑仔」石佩藍、德祥地地產主席張漢傑之子「JC」張宇成、Bossini創辦人孫女羅君兒等，而作為Vickie舅母、即千億新抱徐子淇亦有低調來支持，更在IG story「沒露樣」打卡。身穿淡紫色連身裙的Vickie主持剪綵儀式，之後她滿場飛照顧好友及與她們合照。

28歲的Vickie在恒地任職零售及酒店業務高級副總經理，亦即父親李寧的部門內。她史丹福大學畢業後曾短暫任職投行分析師及連卡佛買手，隨後正式加入家族企業，今年6月獲委任為恒發旗下全資附屬公司Citistore (Hong Kong)（即千色店）及 Unicorn Stores (HK)的公司董事，而去年她與新地創辦人郭得勝姪孫、恒地執董郭炳濠兒子郭兆聰結婚。

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