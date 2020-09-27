老翻朴寶劍扮上癮乜都抄 網民：模仿語氣令人毛骨悚然

韓劇《雲畫的月光》的27歲男星朴寶劍一向公認靚仔，早前一名男高中生金敏瑞（音譯）為了變成朴寶劍的樣貌，就在其YouTube頻道公開整容過程，成功變身「老翻朴寶劍」。

不過金敏瑞似乎想趁朴寶劍上月底入伍當兵關係，想攝位做朴寶劍，有網民發現他不單外表要似朴寶劍，就連講說話的語氣、體重等都照抄襲朴寶劍，令人看得毛骨悚然。金敏瑞於日前公開的一段片段中，就表示為了紀念頻道有1萬名訂閱者，所以就進行問答影片。於影片中，金敏瑞回答了有關體重、身高、血型等問題，當中答案竟然與朴寶劍事務所公佈的簡介一樣，令網民議論紛紛。

另外，有網民覺得金敏瑞在回答問題時所表現出的語氣和部份的回答內容也疑似模仿了朴寶劍，令人大感疑惑。特別是金敏瑞在最後還聲稱自己最近不執着於朴寶劍身上，又說：「就是這種想法，你就是你，我就是我。」答案也是模仿了朴寶劍近日出演的劇集《青春紀錄》中的台詞，網民紛紛留言說：「雖然可能差不多，但都一樣嗎？」、「模仿語氣令人毛骨悚然」、「好像是看了朴寶劍的採訪內容後練習」等。

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