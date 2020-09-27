韓劇《Run On》工作人員確診武漢肺炎 任時完申世京接受檢測停拍兩周

武漢肺炎早前在韓國再度大規模爆發，男星徐聖鐘、許東元及金元海先後於上月確診，影響多齣劇集的拍攝工作，當中JTBC電視台的《境遇之數》及《私生活》曾因疫情而停拍。當外界以為疫情開始緩和時，JTBC疑似再爆疫情，新劇《Run On》有工作人員確診，劇中主演任時完、申世京等人亦要接受檢測。

JTBC相關人士今日表示：「電視劇《Run On》製作組中有一名工作人員於昨日確診，因此暫時中斷拍攝。曾與確診者接觸或在同一場所的劇組成員及演員都接受了檢測，而且正在自我隔離，預計將暫停拍攝兩星期。」秀英方面就表示，秀英跟確診者沒有密切接觸，不過為了防疫亦正在自我隔離。

《Run On》原定今年下半年播出，由任時完、申世京、秀英等人演出，申世京前日才於IG公開拍攝時收到餐車的照片，今日就傳出劇集要停拍的消息，令fans大嘆可惜。而《Run On》是繼上個月後，再次面臨拍攝困難，外界都擔心劇集可能要延至明年才播出。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！