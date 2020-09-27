千倍奉還 | 《半澤直樹2》結局大快人心 大和田：Goodbye Death!

日本TBS電視台神劇《半澤直樹2》今晚播出大結局，「半澤」堺雅人與「大和田」香川照之為了造勢，先在Twitter貼出合照，兩人合體舉起雙手擺出「1000」手勢，自言為要感謝觀眾作「千倍奉還」，以呼應上集中，半澤揭發大和田、中野渡行長、進政黨的箕部幹事長三人勾結，並激動地拋出金句：「這個仇一定要報，以牙還牙，加倍...不...是三個人加起來，千倍奉還！」

以下內容含劇透！

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《半澤直樹2》大結局加長15分鐘播出，劇情又是峰迴路轉，眾盟友於最後一集也有登場。半澤為了力抗奸狡的箕部，竟獲得江口德子飾演的白井大臣倒戈協助，白井更到訪半澤寓所，原本是白井支持者的半澤愛妻阿花，向她送上「桔梗」花以示謝意，扮演阿花的上戶彩又是登場僅數分鐘，但今晚劇集播出時，上戶彩之名連同半澤、白井大臣、大和田等同時打入當地Yahoo熱門搜尋前十名。

片岡愛之助飾演個性陰柔的黑崎駿一，尾集亦有戲份登場，他竟敢向半澤出手偷桃，幸而半澤反應敏捷，一手擋着黑崎的龍爪手，使黑崎未能得逞，之後更與白井合作，被網民稱「黑白配搭」。

至於每集也搶盡風頭的大和田，又一次創出經典場面，在開場不久對半澤肉緊地說：「Goodbye...Death！」該場戲又成網絡話題，片段及截圖於社交網被洗版式討論。談到戲肉，老牌演員柄本明演的箕部成為今季的「終極大佬」，半澤當得知中野渡行長與大和田常務，都是裝出與箕部幹事長同一陣線，望找出不法融資的證據，三人聯合向白井大臣道出真相，坦白多年來銀行和幹事長之間的黑金流動，在帝國航空舉行的記者會上，半澤得到大和田相助，並在緊張關頭交出罪證，公開揭發箕部的100.8億的不法資金，箕部接近爆血管程度欲叫停大和田，此時大和田亦以牙還牙，使出箕部最拿手的詐聾、扮懵，氣得對方死去活來，箕部終被半澤等人狠狠還以顏色，更要當眾向全日本國民下跪，隨即慌張走人，劇情大快人心。

風波告一段落，中野渡行長決定負起全責引咎辭職，半澤也打算離職，但他獲大和田告知，在銀行長離開後，東京中央銀行陷入危機，建議半澤應負責任當上銀行長一職，更把半澤的辭職信撕毀，大喊：「你要賭上全部的人生！」大和田在離開後，半澤露出笑容便完滿落幕。

《半澤2》播畢後引來極大迴響，劇迷紛紛表示來到大結局感到失落，希望可以繼續拍續集。香川照之在自己的Twitter賬戶答謝大家支持，更搞笑留言：「Goodbye Death！」

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