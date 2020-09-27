竹內結子猝逝丨梁靜茹IG悼念：謝謝你陪伴過青春時光

日本女星竹內結子驚傳猝逝，終年40歲，她的老公中林大樹於日本時間今日凌晨2點，發現她在東京澀谷區寓所內上吊亡，現場未發現遺書，初步推斷有自殺可能性，目前警方正在調查，而有指她因育兒受壓力，似有產後抑鬱迹象，而她遺下8個月大兒子。

竹內結子在演藝生涯曾拍過不少受歡迎的日劇，不少人都看着她的作品成長，而她的猝逝消息震驚亞洲，如大馬歌手梁靜茹亦是她的劇迷，她今日就在IG story貼了竹內結子與木村拓哉的《冰之驕子》劇照，撰文悼念：「聽到這樣心痛的消息，竹内结子，願你安息，謝謝你，謝謝你陪伴過我的青春時光，謝謝你，你好好的飛吧，好心疼。今年的事情真的有點太多太多了，心裡壓着有點辛苦，連喉嚨處都感覺到别離的傷，抬頭看看天空抬頭看看樹，趕快抬頭看看外頭，深深呼吸，深深呼吸。那麼美好的妳，叫人那麼的那麼的心疼。如果可以我好想輕輕抱抱妳，給你一些溫暖。希望這些心願妳在天堂能感覺到，不哭了不怕了不辛苦了，妳好好的安心的飛吧，飛高高坐在雲朵上，好好的。」

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