金鐘獎丨嚴重超時55分鐘 柯佳嬿大熱封后 張孝全2提名均食白果

台灣第55屆金鐘獎已圓滿結束，《想見你》及《罪夢者》各捧4個獎，其中《想見你》獲頒戲劇節目女主角和戲劇節目獎等大獎，而賽前獲8項提名的《罪夢者》，最後捧走4個幕後獎項；而張孝全分別憑《罪夢者》及《誰是被害者》角逐迷你劇集及戲劇節目男主角，但都無獎而回。

今屆頒獎禮超時演出，原定由昨晚7時開始至午夜12時過後的頒獎禮，最終典禮在凌晨12點25分結束，場內不少來賓早已離席。

部份得獎名單：

戲劇節目

戲劇節目獎：《想見你》

男主角：姚淳耀《鏡子森林》

女主角：柯佳嬿《想見你》

男配角：馬力歐《國際橋牌社》

女配角：蔡淑臻《噬罪者》

新進演員獎：李沐《誰是被害者》

導演獎：高炳權、曾英庭《用九柑仔店》

攝影獎：周宜賢、楊豐銘、孫紀明《罪夢者》

編劇獎：簡奇峯、林欣慧《想見你》

剪輯獎：林政宏《俗女養成記》

聲音設計獎：高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹《罪夢者》

迷你劇集（電視電影）

迷你劇集獎：《俗女養成記》

男主角：游安順《新創電影短片 大吉》

女主角：吳奕蓉《大桔大利 闔家平安》

男配角：游安順《盲人阿清》

女配角：琇琴《俗女養成記》

最具潛力新人：白小櫻《住戶公約第一條》

編劇獎：靳家驊《新創電影短片 大吉》

導演獎：林志儒《大桔大利 闔家平安》

綜藝節目獎：《綜藝大熱門》

綜藝節目主持人獎：浩子、亂彈阿翔《台灣金頌》

益智及實境節目獎：《全民星攻略》

益智及實境節目主持人獎：曾國城、蔡尚樺《全民星攻略》

非戲劇類節目導演獎：柯金源《紀錄觀點 神殿》

非戲劇類節目導播獎：李麗芳《第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮》

燈光獎：謝松銘《罪夢者》

美術設計獎：梁碩麟、施筱柔《罪夢者》

電視電影獎： 《新創電影短片 大吉》

節目創新獎：《想見你》、《我在市場待了一整天》

終身貢獻獎：林正雄（藝名：林義雄)、陳麗如（藝名：小鳳仙）

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