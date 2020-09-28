韓國女諧星呻相睇相到攰 金善貞終於嫁得出做11月新娘

韓國女諧星金善貞（音譯）宣佈做11月新娘，她近日在IG宣佈結婚的喜訊，同時自爆在相睇相到累的時候，遇上年輕4歲的未來老公，兩人將於11月28日舉行婚禮。

現年43歲（韓國虛齡）的金善貞在IG公開多張婚紗照片，當中一對新人亦有穿上傳統韓服，據金善貞接受韓媒訪問時透露，她和準新郎是由朋友介紹認識，男方比自己年輕4歲，見面後不久決定閃婚。金善貞受訪時表示：「原來我也結婚了，以前總是出席別人的婚禮，現在我也能得到人生只有一次的祝賀，真的覺得好幸福。」金善貞為即將做新娘而大為感動，更掩飾不住激動的心情：「到了43歲的年紀，我產生了今年內一定要嫁出去的想法。在數次相睇覺得疲憊的瞬間，我遇到了現在的新郎，如命運一般遇到了他。」

同時金善貞亦大讚準新郎是個非常誠實及穩重的人，曾在IG晒恩愛讚未來老公：「相信耶穌、不喝酒、不抽煙、很溫柔，只知道公司、家、善貞。」據了解兩人認識了不到90日就認定對方，金善貞說：「從第一次認識到決定結婚花了6個月左右的時間，因為各自生活了40年左右，所以建立一個家庭並不容易。但是在這樣的過程中，我和男朋友都有所得着，這似乎是一件好事，我們正在努力互相照顧和理解對方。」

金善貞2001年以MBC電視台公開招聘第12期諧星出道，之後出演多個綜藝節目，近日在SBS綜藝節目《尋找笑》中再度活躍起來。

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