竹內結子猝逝丨夥木村拍《冰之驕子》 《藉著雨點說愛你》曾登香港票房冠軍

40歲日本著名女星竹內結子，今日傳出疑自殺身亡的消息震驚演藝界，她於去年2月才再婚嫁年輕5歲的男星中林大樹，並於同年12月誕下兒子，其死訊確令人惋惜。

竹內結子1980年生於埼玉縣，中學畢業後在東京原宿被星探發掘，1996年拍劇出道，直至1999年主演NHK晨早劇《明日香》人氣急升，兩年後拍中居正廣演TBS電視台的《白影》取得不俗成績，同年夥拍長瀨智也的《巨星夫婿》系列更令她躋身日劇界花旦之列，2002年擔正富士台的「月9」劇《午餐女王》跟江口洋介、妻夫木聰、山口智久等合作，兩年後就為木村拓哉主演的《冰之驕子》任女主角，近年代表作則有《血色草莓夜》系列及HBO劇集《神探夏洛克小姐》等。電影方面，竹內結子跟前夫中村獅童合演的《藉著雨點說愛你》於2004年上映時大受歡迎，該片當年在港登上票房冠軍，累積逾千萬票房，再拍成日劇及韓版電影，還有《黃泉復活》、《冤魂物業：殘穢》等，而她亦參演《信用詐欺師JP》兩部電影，前年就為《信用詐欺師JP：香港浪漫篇》來港取景，扮演化身成有黑道背景的香港富婆，跟主角長澤正美及同於今年自殺的三浦春馬有大量對手戲，竹內結子也有份客串下月8日在香港上映的《信用詐欺師JP：公主篇》。

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