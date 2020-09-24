add名人時尚｜米蘭時裝周：Max Mara揭現代文藝復興 Emporio Armani構建對話

在疫下舉行的米蘭時裝周正進行得如火如荼，有品牌選擇數碼化，亦有品牌堅持搞實體騷，Max Mara 和Emporio Armani 均從封城取得靈感，讓2021夏季繼續精彩。

【Max Mara】

Max Mara 衣下的女性，無論身在何處，仍然自信獨立，縱使疫情帶來的影響無遠弗屆，也成為了設計師們的靈感。從疫下封城中誕生的Max Mara 新系列，受文藝復興時期風格和Max Mara 女性藝術獎得主Corin Sworn 的即興喜劇《Silent Sticks》影響，設計師將兩者的美學融合，揭開現代女性新章。

Max Mara春夏騷選址於古老的米蘭美術館暨藝術學校Pinacoteca di Brera，與系列主題互相呼應。由輪廓闊鬆的卡其色西裝開場，直接帶出今季重點—袖子。袖子採用開衩設計，時而由手肘部分，甚至由肩部開始分衩，長袖款式大玩拼貼藝術，印上取材自曼托瓦公爵宮（Mantuan ducal chamber）的鍍金紋飾，長長的斜袖，拉長的袖口，千變萬化。無論是圓領或一字領口，均飾上繁美皺褶，旨在勾勒出十六世紀肖像畫中的復古風情。

顏色方面同樣充滿藝術氣息，使用了令人聯想起翁布利亞（Umbrian）壁畫的色調，以赭色、黃褐色為主軸，中間穿插着天藍色及微泛柔暈的白色，最後以黑色畫上完滿句號，柔和卻充滿力量。春夏季沒有經典的毛毛大褸，但有輪廓簡約的乾濕褸和Parker 外套，配搭口袋、鈕扣及索繩等細節，連同多款利落的恤衫及褲裝設計，再以大容量手袋及超大太陽眼鏡點綴造型，相得益彰。

【Emporio Armani】

Emporio Armani 今季捨棄實體時裝騷，選擇以短片形式訴說一個有關人群、故事、才華與幻想邂逅的故事，透過設計展開對話，寓意面向他人和世界開放的思想。

長達近8分鐘的影片在品牌位於米蘭Via Bergognone 的公司總部拍攝，以音樂、舞蹈和表演的藝術形式呈現2021春夏設計，並邀請了多位影星如Netflix 劇集《Baby》女主角Alice Pagani、《Sense8》的Miguel Àngel Silvestre 及知名DJ Sita Abellan 等親自演繹，更添戲劇張力，帶來意想不到的視聽效果。

EA今季的女裝設計一如既往地優雅輕柔，色彩純粹而中性，米色、灰色、白色和淺藍色的色調配合緞面、硬紗、雪紡等材質。飄逸的背心連身裙皆有腰帶點綴，基本的短版外套、西裝套裝、恤衫設計擁抱輕輕下垂的肩線剪裁，稍微oversized，分外溫柔；胸下開衩的上衣稍露肌膚，更添媚態。黑色的晚裝設計則走神秘冷豔路線，經典Little Black Dress 簡約不失亮點。

男裝的輪廓映射出女裝的風格，卻稍有不同，西裝與大衣均垂墜感十足，無翻領和企領的細節少了一份穩重，多了一份個性，針織外套、運動風麂皮防風外套和Bomber Jacket等，透過材質和色調的交織，硬朗中帶一絲慵懶。

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