Video Talk今日精選︱上季不敗四歲王「金鎗六十」今挑機「美麗傳承」

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》9月27日（日）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：9月27日（周日）

時間：12:15pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期日沙田馬場十場賽事，將上演世紀大戰，上季不敗四歲王「金鎗六十」向前馬王「美麗傳承」挑機；還有各場參賽馬由隔晚到即場賠率走勢，與及電腦計算預計臨場大戶落飛馬，各項資訊齊備。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！