金鐘獎︳張孝全失落視帝靠口罩掩失望 天心安慰同路人楊謹華

台灣第55屆金鐘獎的各獎項得主已經塵埃落定，不少人對賽前呼聲甚高的張孝全失獎感不值，而昨晚扮靚靚出席頒獎禮「等攞獎」的天心及楊謹華同樣空手而回，幸而3人各有方法自我安慰。

張孝全今年分別以《誰是被害者》和《罪夢者》角逐戲劇節目和迷你劇集男主角獎，其中他在《被害者》中的表現傑出，被睇高一線，故成賽前大熱，想不到最後還是食白果收場。評審昨晚指張孝全在兩項男主角票數都是僅差一票，離視帝之路十分接近。

張孝全昨晚沒有出席慶祝宴，今日透過經理人講心情，他明言：「揭曉當下還是會癢癢的，但這次有口罩，可以遮擋一下難免有點失落的表情。」不過張孝全亦表現出風度，恭賀憑《鏡子森林》封視的姚淳耀，及本屆所有得獎者。他更補充指：「2020艱困的一年，大家平安往前邁進。」張孝全指金鐘獎已是昨日的事，應該振作向前看。

至於天心和楊謹華昨晚都性感現身，卻又齊齊食蛋、無獎而歸，她與天心更拍下短片，齊齊扮喊扮傷心，但天心就已重整心情，話要重新來過。已6度跟金鐘獎擦身而過的楊謹華，與張孝全一樣，只差一票就踏上視后之路，對於今年歷史重演、再以一票之差輸給宿敵柯佳嬿，楊謹華幸獲好友心天安慰，而天心則獲韓國老公金榮敏的安慰電話，並叫她不要灰心，明年再戰。

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