鍾麗緹大女Yasmine盡得火辣真傳 晒逼爆上圍性感比堅尼相

鍾麗緹（Christy）上星期在大陸與現任老公張倫碩搞動物主題party，慶祝自己踏入50歲，雖已屆美魔女半百之齡，仍然狀態不俗，而她與第二任老公嚴錚所生的兩名囡囡Jaden及Cayla亦有出席派對，同媽媽慶祝。

三度結婚的Christy育有3名女兒，與第一任老公Glen Ross所生的大女Yasmine，現已22歲的她近年留在加拿大生活，在當地修讀電影的她已畢業，平日愛在社交平台分享生活點滴，更在YouTube平台拍片講旅遊生活。Yasmine遺傳了媽咪的驕人身材，她不時在IG貼一些性感泳衣相。昨日她就出了一個帖文，連貼了7張bikini top襯熱褲，大騷豐滿的上圍及古銅膚色，當中半球外露兼走奶，散發出不經意的健康性感，不少網民都留言讚她「sexy lady」、「Too hot too spicy」等，她就留言：「Holding onto summer through these photos」。

此外，Yasmine更在IG story分享她的人生觀，如永遠不要妥協，尤其在愛情、工作，甚至在居住的城市及家庭，如發現身邊有事情不太對勁，不要繼續下去，如發現感覺不對，就要放手，就算沒有一個合邏輯原因，甚至不知道接下來要做甚麼，都不要理會，因為是沒關係的。

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