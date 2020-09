鍾麗緹大女Yasmine盡得火辣真傳 晒逼爆上圍性感比堅尼相

鍾麗緹(Christy)上星期在大陸與現任老公張倫碩搞動物主題party,慶祝自己踏入50歲,雖已屆美魔女半百之齡,仍然狀態不俗,而她與第二任老公嚴錚所生的兩名囡囡Jaden及Cayla亦有出席派對,同媽媽慶祝。

三度結婚的Christy育有3名女兒,與第一任老公Glen Ross所生的大女Yasmine,現已22歲的她近年留在加拿大生活,在當地修讀電影的她已畢業,平日愛在社交平台分享生活點滴,更在YouTube平台拍片講旅遊生活。Yasmine遺傳了媽咪的驕人身材,她不時在IG貼一些性感泳衣相。昨日她就出了一個帖文,連貼了7張bikini top襯熱褲,大騷豐滿的上圍及古銅膚色,當中半球外露兼走奶,散發出不經意的健康性感,不少網民都留言讚她「sexy lady」、「Too hot too spicy」等,她就留言:「Holding onto summer through these photos」。

此外,Yasmine更在IG story分享她的人生觀,如永遠不要妥協,尤其在愛情、工作,甚至在居住的城市及家庭,如發現身邊有事情不太對勁,不要繼續下去,如發現感覺不對,就要放手,就算沒有一個合邏輯原因,甚至不知道接下來要做甚麼,都不要理會,因為是沒關係的。

