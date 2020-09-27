竹內結子猝逝丨事務所叫停同門藝人活動 圈中好友得悉死訊受打擊

日本著名女星竹內結子今日凌晨被現任丈夫中林大樹發現在家中房間自殺身亡，終年40歲。

竹內結子生前所屬事務所Stardust決定叫停公司旗下藝人的公開活動，香港時間中午亦在公司官網上發聲明，對於突如其來的死訊，全公司藝人及員工也深感震驚及悲傷，並向竹內結子的家人作深切慰問。

竹內結子猝逝震驚整個藝能界，其主演代表作《血色草莓夜》的原作者譽田哲也，亦在Twitter留言悼念。竹內結子的圈中好友、34歲搞笑女星井本絢子，受到好姊妹離世暫時未能作任何回應，而竹內在6月17日於IG貼出兩張與井本絢子肖像畫的照片，還Tag了對方，井本去年3月亦有為竹內慶祝生日，分享了兩人拿起蛋糕的開心合照，廣大網民也十分擔心痛失好友的井本絢子。曾經合作的女星片瀨那奈，今日與中山秀征在主持節目上談到竹內的死訊，兩人也難以接受，片瀨對竹內結子的印象是個好專業及好有型的女演員。至於諧星組合爆笑問題的田中裕二，透露他的妻子山口萌與對方是同事務所藝人，彼此相識多年亦感情深厚，田中說：「很驚訝，竹內結子是一位頂級女星，工作亦順利，但始終未清楚內情。」早前田中裕二因為確診武漢肺炎入院，經康復後，竹內亦有特別慰問，田中更收到她的祝福，相當有心。

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