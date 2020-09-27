前夫是中村獅童丨竹內結子上年再婚嫁奀星生仔 月初最後露面晒幸福

日本女星竹內結子驚爆在家中猝逝，終年40歲，初步懷疑有自殺可能性，警方正在調查。竹內結子的前夫是中村獅童，去年2月再婚嫁35歲奀星中林大樹，並於今年1月為第二任丈夫誕下男嬰，全力照顧B仔。本月1日，竹內結子產後逾半年首次出席公開場合，亦是她的最後一次公開露面。

當日竹內結子出席代言即食麵的記者會，產後半年的她着鬆身長裙遮掩身材，大方談起丈夫及B仔，流露出幸福笑容。竹內結子跟前夫中村獅童所生囝囝將滿15歲，一直跟媽咪生活，竹內結子11年前跟同門男星中林大樹合演電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》撻着，中林家底不俗，兩人在去年初被爆地下情，並獲兒子支持才決定再婚。

去年2月宣佈再婚的她，嫁給35歲奀星中林大樹，半年後傳出大肚喜訊。今年1月，竹內結子透過事務所表示，已於去年12月底順利誕下男嬰，並已經出院，雖然比原定2月的預產期較為早產，但母子平安，再做媽咪的竹內表示：「能夠組織新的家庭，真的感到非常高興。」並表示現階段會全力照顧B仔，今後會視乎身體狀況再定復出。

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