郭富城放低心債做慈父 一見愛女扁嘴即心軟

郭富城近日不斷為電影《麥路人》到戲院謝票，今日他在又一城出席慈善場，他希望這套戲能鼓勵人生中遇到困難的人，不要逃避、積極面對，大家互相幫助，而基層人面對太多困難，甚至遇到家庭矛盾，也要放低心債，珍惜一切。

城城自言自從成家立室後，已放下以往的心債，他說：「自從成家立室組織新家庭後，以往嘅事要介懷嘅事已delete晒，忘記咗，畀自己正面能量，畀小朋友有更美好將來。」

中秋節將至，城城已計劃好與家人如何慶祝：「一定要點燈籠，但佢哋太細，所以買咗2隻電兔仔燈籠。但佢哋都會爭玩具玩，我就中間做調停。」至於會否擺出嚴父姿態責罵？他說：「我惡唔起，惡唔出樣，一講佢哋就扁嘴，我就心軟。」

另外，他正計劃明年的演唱會，《對你愛不完》發佈30年，他在網上平台留言給粉絲：「出年已經係31周年，喺呢段日子擁有自己嘅音樂同電影舞台，近日更有自己品牌，之前冇諗過。我講得好白，寫我愛你哋，有你哋真好。」

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