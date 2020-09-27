網上生日會 | 劉德華聲沙沙唱情歌冧Fans 點名《心肝寶貝》送家人

今天是劉德華的59歲生日，由於受到武漢肺炎疫情影響，無法和歌迷一起慶祝生日，所以華仔舉辦網上「愛的連線生日會」，透過「華仔天地」官網，跟歌迷共渡1小時的歡樂時光，唱出多首經典情歌及特別選唱了鄧麗君的《月亮代表我的心》，捧着生日蛋糕跟樂手一起影合照，及重溫過去多年的生日會片段，最後以一曲《心只有你》作結，為Fans、自己留下一個美好的回憶。

節目開首，華仔表示從1986年開始出唱片，第一首歌是《只知道此刻愛你》，想想當時的他是怎樣，他笑說：「諗吓係一個靚仔，希望我哋嘅愛永遠都唔會完。」唱罷《愛不完》之後，華仔續說：「今日係我嘅生日，2020年係特別一年，中間經過好多唔同情況，我自己亦有好大感受，生日願望，希望全世界疫快停下，無天災，希望大家過開心健康，去年之後歌迷會停辦活動，多謝所有朋友同歌迷嘅支持，1988年由尖沙嘴辦首個歌迷會，最近租約滿，歌迷會投返公司，冇地方畀大家，希望未來搵到地方畀歌迷，我嘅歌迷會沒咩特別，但有愛。」

今日有不少華仔的好友及歌迷在網上送上生日祝福，他笑言每年到了今天感覺自己特別紅，而自己很喜歡這種感覺，希望每年這個時刻都可以成為最紅的藝人。華仔一口氣唱了《心肝寶貝》、《再說一次我愛你》情歌冧歌迷，並特別點名將《心》歌送給家人。唱出最後一首《心只有你》時，華仔一度哽咽，顯得有點激動，並表示在往後的日子跟大家都不要回頭望，而是永遠膊並膊一齊走下去。

雖然華仔聲音沙啞，但仍然表現投入，亦很愛錫歌迷，預留時間回答歌迷問題，而問題多是關於歌迷會的會務，他亦提到巡迴演唱會因疫情延期，會待疫情過後再安排，有新進展時會在平台向大家公佈。

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