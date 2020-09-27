林曉峰撤離香港傷心地出埠開工 14日隔離靠「一碌棍」keep fit

林曉峰（阿Lo）和康子妮兩個多星期前驚爆已結束18年婚姻，有指兩人離婚導火線，是阿Lo事業受疫情影響，工作量大減，反而康子妮因為做KOL而繼續有錢搵，經濟問題令夫妻屢爆衝突致分手。大前日，連續多時沒有工作的阿Lo終有工開，他在IG預告即將要離港工作，並要接受14日隔離，所以特地去剪頭髮和食至愛的九記牛腩，又於前晚與前妻康子妮合體，聯同大仔林寶一起為細仔林熙慶祝16歲生日。

原來今日阿Lo已離開香港到外地接受14日隔離，他在IG上載酒店房做運動短片，留言：「隔離中，最好嘅當然係運動。」片中見阿Lo捉住酒店洗手間門的單槓做引體上升，一口氣做了10下，由於一般酒店房間都沒有單槓設備，明顯是阿Lo帶埋私伙專用單槓出埠，以便隔離期間繼續keep fit做運動，至於這種免鑽牆單槓，售價由百多元至數百元不等，對愛做運動的阿Lo可謂方便不過，大可「一棍走天涯」 ！

此外，之前捲入阿Lo和康子妮婚變的黃翊，已澄清他們離婚一事與自已無關，亦沒有跟康子妮聯絡。黃翊同樣收拾心情投入工作，將於10月為第八屆「眾樂樂 JAM SOUND 慈善音樂會」演出，籌款資助基層學生學習音樂。黃翊表示自己並非幸福一族，小時候不是有很多資源學習音樂，看到人家表演鋼琴和結他會很羨慕。他指兒子對音樂也有興趣，最近還跟他在網上直播表演，覺得兒子表現不錯。問到康子妮事件有影響生活嗎？黃翊表示：「冇，因為唔係事實，所以冇影響生活。」

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