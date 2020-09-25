add名人時尚丨裸模抱鞋宣傳 Vivienne Westwood聯乘ASICS FILA與White Mountaineering攜手

運動街頭風的熱潮沒有停過，運動品牌都愛與時裝品牌來個強強聯乘，每次消息一出也讓人充滿期待，更何況是將上架呢！

日本運動品牌ASICS與英國殿堂級名品牌Vivienne Westwood，繼去年合作設計了五個限量版款式，將迷幻搖滾圖騰、洛可可藝術畫作轉化到鞋款上後，今次再度攜手設計GEL-KAYANO™ 26限量版鞋款，在廣告中全裸的模特兒抱着大型波鞋遮住私密處，格外搶眼，製造話題性。

聯名鞋以品牌的歷史和獨特設計為背景，Vivienne Westwood於1982年發表Nostalgia of Mud collection系列，今次就是向當時推出的Sack Shoes（麻袋鞋） 致敬，聯名鞋款改以網眼布取代之前的皮革覆蓋鞋身，帶點神祕與前衛感，鞋後跟的METACLUTCH腳跟穩定器則點綴了標誌性的土星標誌。系列共有黑、白2款色調，將於下星期一上架。

意式運動潮牌FILA FUSION與日本山系品牌White Mountaineering首度推出聯乘系列，該系列由後者的主理人兼設計師相澤陽介親自操刀，女裝、男裝及袋款均融合其代表性的山系機能風格與FILA FUSION標誌性元素，打破都市與戶外的彊界。

聯乘系列具三大獨特元素，分別是民族風圖案，以雪旅圖騰、腰果花等山系元素貫穿整個系列，並融合FILA LOGO及紅白藍配色，另外就是機能性口袋及花型絎縫，顯山系品牌的高品質工藝。在質料方面，系列特別採用 Storm Cotton，防水速乾同時環保，融合大自然與街頭潮流。

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