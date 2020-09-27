2個月4位日星殞落！竹內結子三浦春馬尖沙嘴食雪糕合照惹網民心酸

日本女星竹內結子今天驚傳在家中被發現身亡，終年40歲，日本警方根據現場狀況研判，自殺的可能性極高，正調查動機。

2020年，對不少人來說都是非常難過的一年，今年7月日本男星三浦春馬在家中自縊，終年30歲，令觀眾相當痛心，然而悲傷尚未平復，36歲的蘆名星及80歲日本資深男星藤木孝均在家中輕生亡，短短2個月，失去了4位日本演員。

4名過世的演員一直活躍影視圈，也都有同台演出。竹內結子去年和三浦春馬曾一起為電影《信用詐欺師JP：香港浪漫篇》到香港出外景，兩人更一同在尖沙嘴海濱食甜筒，如今卻成為了香港fans的痛。《信用詐欺師JP：公主篇》將於下月8日在香港上映，竹內結子亦有份客串演出。

另外，三浦春馬與蘆名星及藤木孝曾一起合作《BLOODY MONDAY》（又譯：《血色星期一》）該劇3名演員離世，令人不勝唏噓。

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