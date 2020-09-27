47歲吳綺莉祝自己生日快樂 感慨留言：在寂寞中學會寬容

吳綺莉於本月23日踏入47歲，事隔數日，吳綺莉今日在微博貼生日相，感觸留言：「祝自己生日快樂！願你有好運，如果沒有，希望你在慈悲中學會堅强，願有很多人愛你，如果沒有，希望你在寂寞中學會寬容。感恩每一天。」

相中的吳綺莉化了靚妝，着紅色衫喜氣洋洋，雙手互握在蛋糕前閉目許願，蛋糕牌寫上她的英文名，網民都留言祝她生日快樂。吳綺莉不知是跟誰慶祝生日呢？不過她留言「祝自己生日快樂」，令人欷歔。

亞姐冠軍出身的吳綺莉人生坎坷，1992年為有婦之夫的成龍誕下女兒吳卓林，兩母女本來相依為命，惟近年關係起變化，卓林試過離家出走，2017年宣佈出櫃，戀上大12年的外籍女友Andi，其後更宣告結婚，3年前吳綺莉報警指寓所一批財物不翼而飛，據知警方曾聯絡卓林，前年卓林和老婆流落加拿大街頭。

吳綺莉和卓林的矛盾未解決，她於生日前兩日，在社交網上載短片「甚麼樣的人才配談人生？」網民問起卓林的近況時，吳綺莉回覆指女兒現在很努力想辦法賺錢養她太太，「因為她太太不喜歡工作」。

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