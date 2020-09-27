文火煲劇丨列尼史葛與史高西斯借電影講宗教

列尼史葛是當今數一數二的科幻電影導演，雖然年紀開始大，難免失幾次手，但將獨特哲學轉戰劇集界，又有點新意。外星、宗教、女強人是導演3大殺手鐧，《異形》始終是他拿手好戲，到近年《普羅米修斯》到《異形：聖約》，他再將以上3大命題玩到盡，建立出整全「異形宇宙」，張牙舞爪的怪物都可以推到講人類起源。

《異星災劫》其實與《普羅米修斯》及《異形：聖約》很相似，不過今次對宗教的批判更強烈。劇中的Mithraic膜拜太陽神Sol，由頭到尾都以反面方式告訴觀眾迷信宗教有多蠢。但去到後段，太陽神卻會向軍官Marcus說話，令原本是無神論者的他也動搖，開始改變。這段急轉彎式劇情，也反映出列尼史葛對宗教批判，同時尊敬的哲學思想。

基督教信仰是西方文化的基石，也是百年電影的重要創作靈感，當然也大大影響了列尼史葛。觀乎近代西方導演，列尼史葛對信仰命題的探討不算深入（應該話佢其實更想玩強烈女性主義與尋找外星人），單純計宗教題材的話，玩得較叻的算是米路吉遜與馬田史高西斯。前者是虔誠教徒，側寫有《鋼鋸嶺》，直線有《受難曲》，但當然，都不及馬田史高西斯。史高西斯拍黑道故事當然出名，但其實不算太多人注意到他對宗教都別有一套看法。1988年禁片《基督的最後誘惑》，大膽假設耶穌怕死，不釘十架轉為結婚生仔，被視為當代最大膽的「敵基督」作品。然而28年後，史高西斯拍了套《沉默》，講述神父去到日本傳教被迫害，結果在苦難中精鍊出堅忍，與《基督的最後誘惑》形成強烈對比，卻仍都反映了史高西斯對信仰的解讀，原來人老咗，諗好多事都會變，宗教都一樣。

文｜龍華琛

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