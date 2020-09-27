【娛樂人物】良知是黑白　李志倫

時間過得很快。去年8月，李志倫寫了「黑白是良知」在五張memo紙上，將它貼了在自己的辦公室，兩日後，被無綫炒了。

一年過去，再加上疫情完全停工。約李志倫訪問，他說：「我呢啲small potato（小人物）！」他其實在行內很出名，紅褲子出身由助導爬至高級監製，很多紅星的MV、廣告和演唱會都由他製作，至今拍了三千首MV。他發光的事業，正值香港的黃金年代，正如他說：「嗰個年代嘅香港，只要你肯努力，一定有人賞識！」

這天拍照時他對攝影師說：「冇笑容呀？啱晒我冇嘢撈個樣！」可幸仍有樓收租，「以前可能我賺兩萬蚊一個job，𠵱家咪二百蚊囉，一樣開心！」

問他有甚麼話想對TVB說？「我經歷咗差唔多24年製作生涯，見證過TVB風光歲月，我唔敢話佢𠵱家好差，只不過我接觸到坊間，𠵱家都覺得TVB呢三個字，直情係毒品唔好掂！」

李志倫說：「我淨係想話畀自己知，做人最緊要分清楚黑白。」那五隻字，缺一不可。

撰文：文嘉龍

炒咗我冇人敢出聲

眨眼又一年。李志倫說，究竟是因為那五隻字「黑白是良知」，還是無綫口中他做了「未經批准嘅兼職」都好，其實，已經不重要。事隔一年，當笑話看比較適合，「有啲人話我寫嗰幾張紙仔俾人炒，係咪咁大殺傷力呢？所以好好笑成件事，我當咗係一個笑話！」

發生「笑話」當日，一點也不好笑。「黏咗張紙仔之後，可能有啲同事會覺得好有攻擊力，俗稱『篤灰』篤咗畀公司某一啲高層聽。隔咗兩日之後，即時『逮捕』，即係好似啲議員咁，有晒實Q上去你間房，監住你即刻要執嘢走，限定時間㗎！我覺得呢個做法冇乜感情，我哋都叫做咗啲節目唔差，攞咗好多獎，都係冇情講，即刻攞個掃把掃你走！」

一年前有「黑白是良知」事件，一年後有「五一黄手套」事件，李志倫比起那位《愛·回家》導演，他起碼是賠到足走人的，不是被迫辭職！「黏咗幾張紙仔寫『黑白是良知』，其實我係警惕自己做事應該分清楚黑白，亦都可以提醒我教育我個仔，記住做人要分黑白，同埋要跟住良知去做事，我都估唔到五張紙仔，可能某一啲高層會對號入座，五張紙仔好似五個手榴彈炸落嚟！當日TVB對我賠足錢，甚至乎我啲下屬都係（賠足）。最近可能TVB冇錢啩，可能佢冇錢賠，𠵱家叫一啲佢認為會有危險性嘅人自己辭職！」

殺一儆百，就是要有白色恐怖的效果？「我諗白色恐怖呢四個字，唔止喺TVB或者我身上發生，𠵱家成個香港社會，可能都有呢幾個字。我諗作為一間公司，佢有自己考慮，原來有個員工，淨係用隻洗碗手套，佢哋已經好驚，呢啲算唔算白色恐怖？對我嚟講算㗎，手套要嚟洗碗啫，唔使當一把刀咁插落人哋心，又譬如啲紙仔，紙咋喎，唔係一把鋒利嘅刀喎，我當日都仲係一個高層（高級監製），我諗再高層啲嘅人會覺得，郁咗個高層，下面幾百個幾千個員工就可能唔敢出聲。」

出過聲的都要大清算，「本來TVB都冇乜人出聲，佢哋可能諗炒咗我之後，更加冇人敢出聲。𠵱家大家睇新聞睇到啦，Justin（《愛·回家》導演）戲劇組嘅導演，我唔識佢，但係可能炒完佢之後，啲人可能會以後記住喺拍攝現場睇清楚，有冇人將啲嘢亂擺，變咗一個會令人誤會嘅一個signal或者一個警號，我諗係會有呢個效應！」

走向冇陽光嘅時代

李志倫自小移民加拿大，畢業回港後認識了洪金寶兩位兒子洪天明和洪天祥，因而有機會跟隨洪金寶拍戲當幕後，1996年尾入了無綫做副導演（PA），由低做起。回歸前的香港，李志倫說，那個年代很多行業都很蓬勃，只要肯努力肯做肯捱，一定有出頭天。

「嗰個年代嘅香港比較蓬勃，電影業又有好多唔同嘅港產片，演唱會又有好多，四大天王呀，每一個年份都有新歌星，電視製作亦都好蓬勃，嗰個年代只要你比較努力，只要你好勤力去做嘢，你就會出名。𠵱家可能因為社會關係、因為疫情關係，亦都因為一台獨大，電視製作走向一個唔係夕陽工業咁簡單，係走向一個冇陽光嘅時代！」

今時唔同往日。當年的李志倫是幕後界明日之星，他師承錢國偉（監製），學滿師短短幾年間已升為導演。「嗰個年代亦都係好大時代，電視圈裏面有好唔同嘅大型節目，例如《香港回歸大匯演97》，係TVB開台以嚟最大型節目，跟住又做咗機場開幕、青馬大橋開幕，令到我哋極速成長，底子打得好好。我22歲就升咗做導演，開始導《香港小姐》、《華裔小姐》。」

令李志倫成為幕後明星，是他拍了無數當紅歌星的MV，李克勤、陳慧琳、楊千嬅的多首作品非他莫屬，「其實當年我入去TVB係去見體育組，咁啱音樂組唔夠人，俾人借咗我去音樂組，一借就借到自己升導演，跟住自己成長接觸音樂，接觸唔同歌星。一台獨大關係，只要你喺個台播隻MV，話之你有幾爛都好，原來都有人睇，成就咗我呢個咁低級嘅MV導演！」

他第一隻拍的MV是胡蓓蔚的《滿天飛》，越拍越起勁，2003年他索性辭職離開無綫，自己開製作公司拍MV接廣告做演唱會，有很多紅星和大客在手。「當時香港MV市場突然間爆咗出嚟，Neway同加州紅年代，乘住卡拉OK市場carry我上去，所有唱片公司搵我哋去拍MV，亦都好彩嗰時MV市場得三、四個MV導演，我就係其中一個，仲要咁年輕，有少少似坐白金升降機升咗上去！嗰時未有internet亦未有YouTube，亞洲電視都唔係太差㗎，你努力做就會有人賞識你，當日好努力去做成就咗今日嘅我，不過今日係冇嘢撈嘅我！」

唔係有料就有人欣賞

撈到拍了三千多首MV，連他自己也嚇了一跳。向外闖搵真銀到2014年，李志倫經一直合作無間為其歌星拍MV的何哲圖（星夢娛樂揸弗人），認識了其太太，即無綫高層余詠珊，他遂以外判形式為無綫拍了愛情音樂電影《愛情來的時候》，反應甚佳，到了2016年，李志倫再度回歸無綫任高級監製，專責特別戲劇企劃，直接向余詠珊負責。

說到上司余詠珊，李志倫至今依然感激她，一心找他回歸無綫搞革新，卻未竟全功。「如果大家有睇《女人四十》（田蕊妮主持），可能有人讚亦都有人鬧，我未必可以話到畀香港觀眾知，我起碼話到畀TVB裏面做咗幾廿年嘅人，或者啱啱入行嘅人聽，其實你用心係可以做到好節目，唔係為咗朝早11點鐘返工，扮返工，擺低咗個袋就唔見人，跟住4點鐘就偷偷地攞住個書包走，好多呢啲人㗎！」

反送中運動前，去年初李志倫和警察部門合作拍了電視電影《機動部隊2019》，原先亦開拍了另一套《衝鋒隊2019》，不過未完工已經被炒，現在說來，可能也是好事，「如果𠵱家再問我，再幫警察製作一個比機動部隊更加勁嘅一個電視電影得唔得，可能到時我已經消失咗，或者俾人踢咗去台灣，可能唔知去咗邊！𠵱家個模式就係選擇唔出聲，或者偏向是但一方原則嘅時候，你反而好多嘢做！」《機動部隊2019》男主角正是楊明，早在facebook unfriend了李志倫。

李志倫自問敢發聲的人大有人在，「我諗發聲嘅人比我多好多囉，嗰啲先值得尊重，我純粹係一個製作人！我諗作為一個香港市民，經歷呢一年社會運動加埋疫情，我係非常之傷心。我係一個電視台出身嘅人，你會feel到以前嘅香港，你行出條街尖沙嘴會有好多酒吧，酒吧又播住卡拉OK，甚至乎有啲後生仔攞住部相機拍一啲好好嘅片，好多唔同嘅年輕人等緊俾人去欣賞，但係𠵱家，原來已經唔係你有料就可以有人欣賞，總之我唔鍾意你，就會炒你，我覺得佢個樣真係有少少似黃之鋒喎，可能聽日出街已經俾人打……其實我哋都可以將呢個雪球再慢慢滾返大，講緊係我以前入行，24年前一個東方之珠嘅娛樂圈。」

【後記】余文樂與譚詠麟

李志倫在行內有個朵叫「MV界余文樂」，問他其實覺唔覺自己似余文樂，他說：「以前後生多人講啫……𠵱家老啦，不過我自己係有keep嘅！」

他還有一個喜愛的歌星，叫譚詠麟。「其實我幫譚詠麟拍咗好多好多MV，過百隻都有，演唱會都幫佢做！我諗撇開大家唔同嘅政治取向，譚校長對幫佢工作嘅人真係好到加零一，佢嘅取態係咪代表佢唱歌唔好聽，或者我嘅取態係咪代表我拍嘅戲唔好睇，其實唔係，你問我呢一刻，我都會在心中好尊重呢個睇住我長大嘅前輩。」

黃藍是政見。