小鬼逝世前已預備 任賢齊收「最後的禮物」：他就是這麼貼心

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於本月18日被發現猝死在北投家中，終年36歲，小鬼遺體在前日（25日）火化後長眠在陽明山臻善園。小鬼已離開10日，不過任賢齊今日在社交網站中表示收到小鬼早前為大家準備的月餅。

任賢齊今日在微博出post，表示收到小鬼生前為好友準備的月餅：「收到了來自月球的禮物！小鬼離開之前精心設計準備的中秋禮餅，他就是這麼貼心。」任賢齊更表示前兩日去了曾經跟小鬼一起去過吃飯的餐廳時，看到牆上有小鬼簽名後覺得：「他還沒離開我們⋯⋯」

除了任賢齊收到月餅外，在圈中跟小鬼情同兄妹的吳映潔（鬼鬼）、陶晶瑩（陶子）亦有在IG中貼出小鬼這份最後的禮物照片，鬼鬼事後更連出3個post並留言：「哥哥，送我的最後一個禮物。」、「哥哥，你的帥永遠在我心中，你的好永遠在我心中。」、「一路送着你、一路謝謝你、一路我想你、一路好走哥哥。」至於陶子則說：「從月球寄來的月餅。工作人員說，你之前就安排好了，謝謝你。」

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