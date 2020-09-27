羅嘉良表忠大陸搵食一樣難 冇劇拍上綜藝又唱又跳

羅嘉良（撈家）曾經是無綫「一哥」，演出過無數經典角色，但自從2008年與前妻方敏儀離婚，翌年娶小11歲大陸嬌妻蘇岩後，他索性在北京定居，但發展卻越來越差，參演的影視作品知名度大不如前，名氣也不可跟往日相比，加上年紀越來越大，漸漸只能演一些配角。而且近年大陸對港星限制多多，更實施10年「政治正確」的管制，令港星們在大陸生存空間岌岌可危，縱使撈家多次表明心跡愛國，但大陸製作人一樣棄用。

為了生計，沒接到新劇的撈家，近年除了開始玩抖音吸引fans關注外，也會爭取上直銷帶貨或綜藝節目搵錢，就算唔識跳舞，都接受江蘇衛視綜藝節目《蒙面舞王》邀請，擔任嘉賓評審兼參與表演。

撈家在節目中除了用搞笑點評參賽者外，還被安排在舞台上跟蒙面舞者「五花肉」學跳舞，對於年屆57歲的撈家，一向又演慣了硬漢形象，突然要他跳牙買加熱帶風情的Dancehall，要展現性感力量是很有難度的，但為了節目效果，他都要頂硬上。

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