何超蓮連環放閃甜蜜拍拖生活 竇驍跳僵硬hip hop冧女友

賭王何鴻燊的喪事於7月已暫告辦妥，眾房家族成員都重拾生活步伐，三房千金何超蓮就跟大陸影星男友竇驍北上過同居生活，她不時在社交網放閃，樂做跟得女友，早前在南京過七夕，之後又返男友家鄉西安，近日就與友人去雲南玩，拍拖生活相當甜蜜。

超蓮昨日又在社交網放閃，擺了一條與竇驍及友人在郊外齊跳hip hop的片段，她將短片定名為「愛的恰恰舞」，超蓮戴了白色cap帽、着白tee及卡其色鬆身褲，打扮甚有hip hop味，她企在前排，相當認真地跳，看起來都有板有眼，而竇驍就站在她的後面，一開始扮拉筋，之後刻意搗蛋，舞姿僵硬完全甩beat，兼且四肢不太協調，超蓮更笑他露出尷尬樣，他的搞笑舞姿與超蓮認真跳成為反差。

二人拍拖遊山玩水，不過早前就有網民指竇驍只掛住拍拖，無心事業，更叫超蓮讓竇驍出來搞搞事業拍劇，而超蓮回覆網民力撐男友，指他剛拍完一部電影。

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