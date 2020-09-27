阿笨一家三口同框 《志村動物園》結束16年半歷史大派洋蔥

70歲日本國民笑匠志村健，今年3月29日被武漢肺炎奪去性命，在他離世後，以他為名的NTV長壽節目《志村動物園》昨晚終於落幕，是該節目播出16年半的577集，兩小時的節目重溫經典場面，還公開志村健生前於2月27日到熊本縣的阿蘇Cuddly Dominion作最後拍攝，順道探望黑猩猩阿笨的囡囡Pudding；志村對阿笨視如己出，亦視Pudding如孫女一樣愛錫，「兩爺孫」當日度過寶貴時光，Pudding不僅靠輔助轆學識踩單車，又為志村獻花慶祝70歲生日，令觀眾們看完更大嘆不捨，在鏡頭前大放洋蔥。

《志村動物園》自2004年開播以來廣獲愛戴，尤其是昔日人氣環節「阿笨與阿占」更為觀眾帶來不少美好回憶。最後一集，嵐成員相葉雅紀於尾聲感動地說：「這16年，可以認識志村園長和大家，是我人生中最大的財產。我們並不是要說永別，園長永遠就在我們身邊。」接着播出志村健生前的溫馨畫面，就是一次他跟阿笨道別時，阿笨多次上前不讓志村離去，志村講了多次「Byebye」，最終也是抱着阿笨露出慈祥笑容，錄影廠的相葉再重溫片段也不禁眼紅紅，結束時就打出字幕「多謝16年半來的觀賞」，節目終於畫上句號。

昨晚，阿笨主人宮澤先生在Facebook貼出新相，他抱着剛滿5歲的Pudding，與隔着玻璃的阿笨合照，造就一家三口難得同框，並向觀眾講再見及答謝Fans多年來的支持。

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