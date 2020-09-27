吳君如鞏俐30年後重逢 又攬又按勁開心

吳君如同鞏俐可謂「大纜都扯唔埋」，不過原來兩人曾於1991年上映的電影《賭俠II之上海灘賭聖》中合作過。君如老公陳可辛早前為電影《奪冠》（原名：中國女排）執導，最近《奪》的官方發佈一場幕後花絮片，見君如同幾乎已有30年沒見面的鞏俐重逢，雙人除了攬到實兼想當年外，君如更一度想出手幫鞏俐按摩，不過就被鞏俐拒絕。

花絮片一開始已見君如將鞏俐攬到實，而鞏俐亦邊攬君如邊開心地說：「好久不見，老朋友了！」而一頭霧水的陳可辛卻反問鞏俐：「你們兩個認識？」鞏俐即表示自己和君如曾一起拍過戲。眼見老公乜都唔知，君如隨即向他反了一吓白眼，然後對着鞏俐說：「我們好朋友啊！」鞏俐這時亦跟陳可辛指自己當年拍戲時，君如對自己特別好：「我那時候甚麼也不懂，也不說話，別人就是不太跟我講話……」更指當年背痛時，君如還會幫她按摩。

君如對住老公就反白眼，相反對鞏俐就表現得極度細心，當鞏俐同陳可辛一齊睇playback時，君如見鞏俐「寒背」即走到對方身後想出手幫她按摩，不過就被鞏俐拒絕，她向君如解釋自己「寒背」是因為要飾演郎平，如果挺直腰的話就會變回鞏俐。

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