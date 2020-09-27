陳健安親自炮製蛋糕賀母親生日 屋企人見到都嚇親

C AllStar成員陳健安（On仔）將於11月舉行網上首次個人音樂會《陳健安2020以青春之名演唱會》，更一連7日以嘉年華形式舉行《本原祭》音樂節與歌迷互動。最近On仔為音樂會積極備戰，努力操肌兼日日與蔬菜、雞肉結伴，但是向來孝順的他，當然要抽空為On媽慶祝生日。

On仔今日在IG分享與家人為媽媽慶祝生日的相，他依偎在媽媽的膊頭溫馨合照，現年74歲的On媽皮膚依然滑溜，兩母子似到十足十。他雖然有分享家庭大合照，但以「笑到喊」emoji遮住家人們的廬山真面目，非常好笑。On仔又賣口乖寫道：「媽，祝你打親麻雀都贏，疫情完咗一齊狂去旅行，身體健康，生日快樂。」

他更自製日式草莓蛋糕冧媽媽歡喜，賣相雖然比較「簡約」，由於是自己個仔hand-made，On媽自然甜在心頭。On仔寫道：「第一次整畀媽生日，家人們見到個蛋糕個樣都嚇一嚇，再俾個『（黑心emoji）媽』嚇多嚇，非常擔心。切開其實都幾靚，大家都好畀面放落口，點知好好食。」On仔笑言要為蛋糕改個有仙氣的名，其實日前他已經在社交平台直播整蛋糕，過程有板有眼，更表示「阿媽生日同演唱會同樣重要。」

On媽，生日快樂！

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