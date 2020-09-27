照片風波 | 周杰倫護妻證冇盜舊愛相 昆凌慶幸老公冇開心Share

台灣天王周杰倫（周董）和太太昆凌結婚多年，育有一對子女，夫婦恩愛如昔，更不時在社交網放閃，但日前昆凌在IG story分享一張彩虹相時卻出事。相中除了見到漸變彩虹，亦見到台北地標101大樓，昆凌並留言：「A little getaway！」本來只是一張風景照，平平無奇，但就有網民發現周董舊愛侯佩岑7月時曾在IG貼過一模一樣的彩虹相，繼而指昆凌疑盜用侯佩岑相片，但亦有可能是二人不約而同在網上找到同一張相再開心share。

愛錫老婆的周董即撲出來護妻，還罵是一則白癡新聞，昆凌昨日在IG story貼出同一張彩虹相，再解畫稱相片是建商傳給他們的，覺得很漂亮就在網上分享，她更笑言幸好當時老公沒跟着一起分享，否則新聞就大了。周董也在IG story轉發老婆的發文，還幽默地寫道：「哈哈，這其實是蠻白痴（癡）的新聞，就是因為建商給的覺得好看就po，不然誰會笨到去po一樣的照片，不過說真的，我有想po。」

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