范冰冰宣佈退股無錫愛美神 金蟬脫殼避過官司及債務

范冰冰昨日突然宣佈退出無錫愛美神影視文化有限公司，該公司一直由她和母親張傳美共同持有，持股比例分別是74.5%及25.5%，但去年1月她把公司的「法定代表人」位置變更為周海國，其實她已慢慢部署離開這公司，如今宣佈退股，連持有的74.5%已轉到周海國旗下，今後該公司任何官司和債務都與她無關。

無錫愛美神於2016年差點被唐德影視公司以7億人民幣現金方式收購51%的股權，但最終因雙方未能達成協議，收購計畫告吹。至2018年發生逃稅風波，范冰冰遭官方封殺後，她就開始官司纏身，今年中首先被吳秀波佔大股的霍爾果斯不二文化公司控告違約，要求追討投資《巴清傳》所遭受的損失。另一單是樂視為電影《爵跡2：冷血狂宴》不能上映向范冰冰公司追討賠償。不少網民好奇周海國是誰，網上也沒有任何有關於這人的信息，為何肯他接手這燙手山芋，很顯然他可能只是個代罪羔羊。

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