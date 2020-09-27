夏永康《春光乍洩》作品展 20年精選劇照呈現眼前

著名攝影師夏永康最近在上環Blue Lotus Gallery舉行作品展，展期由即日至10月11日。場內分別有「Happy Together」及「Alone」之區域，並展出其超過20年的精選作品，當中最為注目是王家衛電影劇照，一張又一張《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》劇照呈現眼前。

最特別是夏永康的特意之作，他將作品揸皺、或者加入詩句、拼貼，喜歡的人可以買走，由於是One & Only，加上是夏永康親手做，所以價錢較高，大約5000美金，不過價錢都有高低之分。而且亦有一書三冊的相簿，冊一是電影劇照、冊二拼貼創作，冊三是東方系列。2020年是孤立隔離的一年，但亦是連結的時代。人們無可奈何被迫與親友分開或強制在一起。在這充滿情感挑戰的一年，我們相信大多數人都能夠從夏永康作品所表達的核心情感互相呼應。

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