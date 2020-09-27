現年31歲的英國星二代女星莉莉歌連絲（Lily Collins）與37歲美國導演Charlie McDowell拍拖一年，不時在社交網晒恩愛。兩人在香港時間昨日凌晨於Ig貼相報喜，宣佈訂婚喜訊。

冧爆晒巨鑽戒

莉莉昨日公開Charlie在郊外下跪求婚的照片，兩人咀嘴時，也不忘勁晒無名指戴着的巨型鑽戒，她留言：「我有生之年都在等你，等不及要跟你共度餘生。」Charlie則上載一張莉莉笑到見牙唔見眼的照片，並冧爆留言：「在不確定和黑暗的日子裏，你照亮我的生命，我會永遠珍惜與你的歷險。」莉莉突然爆出婚訊，不少圈中好友，包括黑人女歌手Ciara和電影《歌舞青春》（High School Musical）女星Ashley Tisdale等，也留言向兩人送上祝福。

Charlie與莉莉同樣是星二代，莉莉父親是英國傳奇歌手菲歌連絲（Phil Collins），Charlie則是電影《發條橙》（A Clockwork Orange）男主角Malcolm McDowell與荷李活影星前妻Mary Steenburgen的兒子。莉莉2012年曾與大隻男星碩克艾佛朗（Zac Efron）拍拖，2013年拍《魔都獵人：骸骨之城》（The Mortal Instruments：City of Bones）時與男主角占美保華（Jamie Campbell Bower）撻着，拍拖五年分手。另外，由莉莉擔正演出的Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）將於周五在全球上架，事業愛情兩得意。

曾戀朗妮瑪娜

Charlie過往曾與不少女星拍拖，是圈中著名「食家」，他前年曾與「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）拍拖，不過認愛幾個月後就分手。在與龍母拍拖前，他於2007年曾與女星Hilary Duff短暫拍拖三個月，2010年時，Charlie戀上電影《龍紋身的女孩》女主角朗妮瑪娜（Rooney Mara），至2016年9月分手。Charlie曾執導2014年驚慄電影《The One I Love》，他今年執導改編自真實兇殺案的新片《Gilded Rage》，未婚妻莉莉亦有份參演。