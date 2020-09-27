竹內結子驚覺前夫偷食即離婚 14年後再嫁富二代

日本女星竹內結子有過兩段婚姻，首任丈夫是歌舞伎演員中村獅童，兩人於2005年合作電影《藉着雨點說愛你》後假戲真做，同年兩人奉子成婚。竹內為他誕下可愛兒子，原以為一家三口幸福美滿，但一直被外界認為是花花公子的中村，果然在婚後第二年，便驚傳醉駕並搭上女星岡本綾，竹內及中村不久後傳出分居，並於08年正式離婚。

竹內回復單身後，獨力照顧兒子，除了沒有向中村拿取贍養費，更每月豪花近5萬港元作教育基金。幸好，離婚後的竹內，人氣有增冇減，片約不斷，照顧兒子的生活綽綽有餘。

竹內的第二段婚姻發生在2019年，丈夫是比她細5歲的藥廠富二代、男藝人中林大樹。兩人09年合作電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》而結緣，拍拖多年亦保持低調，直到去年初被爆戀情，他們於戀情見光一個月後宣佈結婚。據悉，中林經常與竹內及竹內的兒子外出，3人相處得非常愉快，竹內曾表示兒子當時13歲的兒子非常支持自己再婚，才讓她下定決心再組新家庭。

今年1月，竹內為中林誕下兒子，本月初更是產後首度復出，出席廣告活動，她當時更大方分享與兩個兒子的點滴，大讚大仔已經懂得自己煲水煮麵。

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