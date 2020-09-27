現年40歲的林峯於去年除夕在微博上載與內地女模張馨月手牽手相片，晒出二人婚戒宣佈已經跟張馨月結婚。之後，外界屢傳張馨月懷孕消息，不過兩夫妻一直未有回應，早前有網民在深圳一個商場影到林峯與張馨月手牽手逛街，當時已見張馨月孕肚非常明顯。至昨日林峯及張馨月各自在微博報喜，公佈BB已經平安出世。

「讓我拼搏有新動力」

林峯與老婆張馨月於昨日同一時間、各自在微博貼出溫馨孕照，宣佈喜訊。不過，林峯上載的一輯大肚寫真中，林峯和老婆別出心裁扮演《西遊記》中的人物，林峯打扮成「齊天大聖」孫悟空、而挺着巨肚的老婆張馨月則扮豬八戒，兩人擺出多個造型拍攝。當中更有一幅兩大一小的三個拳頭的合照，並分別以中、英文寫上「用一生去守護」，宣佈BB已經出世。林峯留言：「第一次抱起你，感受你的溫度和喘息，人生第一次體會到骨血生命的延續。可愛的寶貝，你讓我的拼搏有了新的動力。親愛的老婆，感謝你經受的所有辛苦和不易，我不善言辭，但你的好我全都刻在心裏。 這份美滿與幸福，我會用生命去守護和珍惜。」

張馨月「此生足矣」

至於張馨月在微博中則分享另一輯寫真，相中張馨月一身透視薄紗上衣及短裙，打扮性感，而林峯則身穿黑色casual wear，又親吻老婆巨肚，張馨月留言：「第一眼看到你，親吻你的額頭把你擁進懷裏，懷胎10月的辛苦和生產的劇痛變得不值一提。親愛的寶貝，你讓我的人生有了新的意義。美好的生活因你的到來更加溫馨甜蜜，你和爸爸都是掛在我心尖上的惦記。有你們的陪伴，媽媽此生足矣。」

外界一直有傳張馨月今次誕B女，而林峯雖然分享初為人父的喜悅，不過卻對BB性別守口如瓶，林峯近日在中山拍攝內地劇，《蘋果》昨日曾聯絡過林峯經理人，對方回覆指私人事務不予回應。堂妹林夏薇昨日恭喜林峯時，卻爆了是BB女，指BB好靚女，樣子都似爸媽。其實，今次張馨月懷孕的保密功夫都做到足，至日前才傳出林峯月花36萬人民幣，安排太太入住深圳愛帝宮月子中心的總統套房待產，不過，林峯當時對傳聞均不予回應。