周元孖金喜善甜蜜自拍 下集遭「父親」用槍指頭

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，昨晚播出第10集，收視比前一集上升，上下部分別7%及 8.7%，首都圈瞬間最高收視率達9.6%，稱霸同時段收視，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

上集結尾講到金喜善進行時間旅行之後暈倒在周元的懷內，郭時暘出現在周元面前，雖然郭時暘確認了周元是自己的兒子，但他未有透露秘密給周元知道。金喜善從時間旅行中目睹了周元的死亡，所以叫周元不要再追查殺死母親的真兇，不過周元並沒有放棄，兩人亦有到樂園遊玩，並甜蜜合照。周元調查案件時，發現了猶如父親的金相浩有嫌疑，不過周元卻把一切埋在心中，並沒有揭露。周元尋找崔元英時發現金相浩的車子，當他步入到地下倉庫時看到內裏的情況，即露出一臉愕然，令觀眾好奇到底他看到甚麼。

而下集預告中，可以見到金相浩拿着槍指着周元，並向周元表示為了家人，他對不起周元，之後就聽到槍聲一響，未知周元是否有性命危險。

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