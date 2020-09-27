鄭浩南年過半百舉啞鈴現青筋 奮力操弗麒麟臂兼胸肌

電影《98古惑仔之龍爭虎鬥》中的奸人角色勾起集體回憶，扮演「東星五虎」金毛虎何勇的黃子揚，近年北上搵食的他，已娶埋大陸老婆，日前在微博貼遊西湖相晒幸福；而戲中扮演「東星五虎」擒龍虎司徒浩南的鄭浩南，久未露面的他則在抖音蒲頭操肌，雖然下月踏入56歲，但身形弗爆，完全看不出年過半百。

鄭浩南在抖音片中着背心和熱褲玩啞鈴，舉到青筋暴現的他，大晒麒麟臂和結實胸肌，另外還分享沖完涼換衫的鏡頭，更有扮瞓覺露出招牌酒粒甫士，網民紛紛留言讚：「嘖嘖嘖，這肌肉，50多歲了還保持得這麽好。」、「56歲了，9年前在珠海一個商場遇到他，大冬天穿一條短褲一件薄薄的風衣戴鴨舌帽，自己一個人在逛商場。」、「他當年拍過的《滿清十大酷刑》裏面身材也很好」、「證明運動好重要」、「狀態超好，一點看不出已50」。

鄭浩南在《古惑仔》中跟鄭伊健爭做話事人，角色夠搶，他的對白「銅鑼灣只得一個浩南」，成為網民難忘電影金句。1985年入行的他，出道拍林嶺東電影《愛神一號》走紅，原本吳宇森《英雄本色》的Mark哥角色搵他演出，但因跟徐克電影《刀馬旦》撞期，結果Mark哥由周潤發扮演成經典角色。

當年被封為男神的他，曾跟靚女柏安妮拍拖，其後娶日本女星大島由加利，惟婚姻僅4年玩完；2002年與第二任太太鮑愛玲再婚，婚後定居大馬，現育有一子一女，淡出娛樂圈多年的他，去年回港拍ViuTV劇集《地產仔》，女主角朱慧敏讚他是不老男神。

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