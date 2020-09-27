徐玄振客串《青春紀錄》 朴寶劍演醫生記唔熟對白NG

韓國男星朴寶劍入伍前孖女星朴素丹合作的tvN劇集《青春紀錄》，將於明日播出第7集，新一集中更有徐玄振客串演出，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

於劇組新公開的預告中，見到朴寶劍孖徐玄振拍戲，二人化身醫生，拍攝以急症室為題材的作品，而朴寶劍因為背不了又長又難懂的醫學用詞而NG，他即時向工作人員道歉，徐玄振就安慰朴寶劍，同時鼓勵他好好成長。雖然朴寶劍今次是以「戲中戲」形式演醫生，不過fans就反應熱烈，留言表示想看朴寶劍退伍後演醫生，又指徐玄振跟朴寶劍二人非常合襯等。

而於新公開的劇照中，就見到朴寶劍因前事務所老闆的阻撓而失去演電視劇的機會，令他大受打擊，不過他很快就重新振作而且去試鏡。劇照中見到朴寶劍跟經理人為了揀選下一部作品而起爭執。劇組就透露，朴寶劍於新一集中將迎來翻身的機會，令人好奇朴寶劍之後會否為了事業而跟朴素丹分手。

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