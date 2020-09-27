羅霖驕傲二仔美國大學畢業 遺憾疫情受阻未能往觀禮

55歲「美魔女」羅霖和前夫劉坤銘2013年離婚，他們育有三名兒子，分別是23歲大仔劉子榕（Nathan）、22歲二仔劉子熙（Jordan）和14歲孻仔劉子晉（Jonathan），囝囝都跟媽咪生活。羅霖回復自由身後，全面復出幕前賺錢養家，她總把最好的給兒子。Jordan在美國洛杉磯一間大學修讀心理學，今年5月畢業，可是因為疫情關係，校方把畢業禮延到近日才舉行，不過羅霖就未能出席觀禮，羅霖昨日在IG分享了Jordan的畢業相後留言：「盼望了4年，可惜因為疫情，不能去美國出席Jordan的大學畢業典禮，很遺憾！Mommy feel proud of you!」

Jordan在美國的畢業禮，在羅霖心目中是等了4年的大事，她早安排訂好機票，準備全家飛美國觀禮，可是受疫情影響，未能成行，羅霖今日接受《蘋果》電話訪問時說：「我以為年尾疫情會好啲，本來5月就畢咗業，疫情延遲咗畢業禮，點知疫情至今仲係嚴重到去唔到，好遺憾！」羅霖表示已有1年未見Jordan：「我又好掛住佢，接近1年冇見，第一次分開咁耐，佢好生性，好獨立，佢成長同成熟咗。」羅霖一直留意美國疫情，知道當地仍然嚴峻，她續說：「我叫佢小心啲，我寄咗400個口罩畀佢，囝囝話諗住喺美國做1年嘢再讀碩士。」羅霖指機票是用積分換取，航空公司規定可以延期保留1年，明年初到期。

羅霖很緊張兒子學業，長子Nathan和二子Jordan中學後表示想到外國留學，媽咪羅霖就拼命搵錢供書教學，Nathan曾在英美的名牌大學讀過媒體、設計及法律，2018年發現最愛的不是法律，他即退學返港報讀理工大學的商業設計系，羅霖曾大呻浪費了3年逾百萬學費。相對地Jordan較識諗，選定在美國修讀心理學，成績不錯更考到獎學金，減輕了媽咪負擔。Jonathan則在港讀國際學校，過幾年也會到外國讀書。

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