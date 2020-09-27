add名人時尚 | 米蘭時裝周： Moschino 時裝小小騷 Sportmax獨到新精神

Moschino

創意總監Jeremy Scott一向以天馬行空的創意，幽默怪誕的設計著稱。2021春夏時裝周不少品牌在疫情之下，改變了發佈形式，Moschino 今季也將新系列改為數碼化形式發佈，而且是一場異想天開的迷你時裝騷。

Jeremy Scott在抗疫禁足期間，受到第二次世界大戰後巡迴世界的「Théâtre de la mode」精神啟發靈感，因而找來美國著名人偶大師Jim Henson合作，創造了30吋的扯線模特兒人偶，這些人偶按照真人比例縮小製作而成，除了有40個不同外觀樣貌的模特兒人偶行騷，前排更坐了不少知名人物、編輯，包括Anna Wintour、Anna Dello Russo和Hamish Bowles等，而Jeremy Scott本人也變成了人偶登場謝幕，相信這是米蘭時裝周最有驚喜趣味的時裝騷之一。

Jeremy Scott這季向高級定制時裝致敬，展現了經典的工藝與細節，由於每件服裝的面料和圖案都必須按照人偶尺寸比例去製作，因而更加突顯細膩工藝。系列以cocktail dress、晚裝禮服為主軸，打頭陣的是金色brocade裙裝；一半是圖案印花，一半是薄紗裙的不對稱小禮服；粉紅色印花外套與前短後長的紗裙；短皮褸搭配甜美的禮服；綠色羽毛晚裝等，設計融合束腰、緊身胸衣剪裁，交織立體ruffle、珠片刺繡、蝴蝶結、羽毛的元素，甜美華麗，同時卻充滿Jeremy Scott的特色美學。這個小小的時尚世界，在現在充滿各種狀況的環境下，無疑為大家帶來了充滿的幻想與會心微笑的幾分鐘。

Sportmax

Sportmax 2021春夏系列從禾特·惠特曼（Walt Whitman）的詩意篇章中擷取靈感，為新裝注入獨到精神。相比於過去幾季充滿運動感的作品，這季迎來更具搖滾風格的展現方式，並洋溢著一股未來主義氣息。

設計透過將高科技面料與柔軟面料交織，透明感與層次分明的印花圖案，描繪出女性的身姿曲線。輕盈靈動的服飾結合超現實廓形，裙裝不對稱和垂墜領口設計，露出性感肩部或背部，展現出都會女性的瀟灑性感；西裝外套採用中性剪裁，寬鬆隨性。除了黑色、白色、杏色的中性色調，色調鮮豔濃郁的鮮橙色、黃色、電子藍、紮染圖案、條紋印花條紋，甚至有雷射色褲子，翠綠色的西裝，穿梭於系列之中，點亮眼睛。新季在配合雙重風格的剪裁手法，矛盾對立的元素之下，展示了內心本真的時尚態度。

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