賀來賢人《半澤2》登場時間勝香川照之 黑崎娘娘封最人氣角色

日本TBS電視台神劇《半澤直樹2》掀起一片追劇熱，廣大劇迷也期待今晚於當地播出的大結局。同台的資訊節目，昨日統計《半澤2》之前播出的9集，再計算劇中出鏡時間最多的三甲，演主角半澤直樹的堺雅人，演出時間當然稱冠，在今季劇中的總登場時間長達6小時21分5秒，不過第二位卻並非香川照之飾演的大和田，而是今季新角色、由賀來賢人演的森山，賀來賢人在9集的總出場時間有2小時10分38秒，險勝排第三位的大和田錄得之1小時57分17秒，相信今晚播完最後一集，大和田將扭轉局勢反超前森山一角。

另一方面，當地有網上投票選出該劇的最人氣角色，於本月19日至24日展開，共有7,998網民投票，賽果卻爆出個小冷門，大和田以1,252票排在季軍，半澤直樹則得1,821票僅佔亞軍，而得票最多竟然是片岡愛之助飾演個性陰柔的黑崎駿一，最愛偷桃的黑崎以2,414票大比數拋離半澤登上冠軍。

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