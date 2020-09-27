文火煲劇丨《異星災劫》列尼史葛再玩「異形」式題材

類型：科幻

國家：美國

劇情簡介：人類未來因為宗教而引發世界戰爭，地球被打爛致一片荒蕪。無神論「創造者」改造一對機械人，讓他們飛往另一個星球，重新繁殖出無神論教導的孩子，但最終都被宗教狂熱軍隊Mithraic發現，引發巨變。

由Aaron Guzikowski創作的新劇《異星災劫》，劈頭就講外星、宗教、女強人。等等，點解熟口熟面？原來執行監製、總導演兼出品公司都是「異形之父」列尼史葛，立即明晒。先講劇名，撇開籠統又無意義的中文釋名，英文《Raised by Wolves》其實很有意思。一直以來，西方文學已有探討「為狼所養」下的人類故事，這起源自同名羅馬神話，到後來泰山、森林王子都受其影響。但去到列尼史葛的層次，「狼」就變成了Andriod人工智能機械人，養育場所也由森林變成了荒涼星球Kepler-22B。

此劇中的「狼」，只個服務型機械人「Father」，與此劇的重心「Mother」。Mother本是個戰爭機械人「喚靈者」，一出手所有生物都會人體大爆炸，偏偏創造者就挑戰難度，將戰爭機械人改造成奶媽機械人，殺人變養育。奶媽異星湊仔過程中，好戰因子難禁滲住出來，一見到宗教狂熱軍隊Mithraic出現，立即變回殺人狂，同時對孩子們都造成威脅。

另一邊的人類陣營都好睇，宗教狂熱軍隊Mithraic有錢有資源，打爛地球後，建造「方舟」讓信者得救，但當中原來有「鬼」。無神論派中的一對男女為求生存，易容成Mithraic軍官夫婦Marcus與Sue上方舟，原本的Marcus與Sue有個仔Paul，兩位內鬼索性將錯就錯，竟又培養出父母之愛，又是另一個Raised by Wolves故事。結果Marcus與Mother相遇，兩狼相爭，是兩敗俱傷還是有人得利？結局仍有待揭曉，但列尼史葛定律話，女人一定贏。

文｜龍華琛

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